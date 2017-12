Muore un ragazzo di 15 anni: "Travolto in scooter da un'auto". Sotto choc la ragazza alla guida

Tragedia, nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, sulla statale adriatica a Pesaro. In uno scontro ha perso la vita un quindicenne, studente, che stava viaggiando in sella a uno scooter. Era diretto a casa, nel quartiere di Cattabrighe, quando un'utilitaria guidata da una 24enne, che precedeva lo scooter in direzione nord, avrebbe svoltato a sinistra tagliando la strada al ragazzo.



Nello schianto il 15enne è stato catapultato contro la vettura. È morto sul colpo. Sotto choc la giovane. Sul posto il 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco chiamati a recuperare il corpo dello studente incastrato sotto l'auto.

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:31