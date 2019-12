Strada chiusa ma lui decide di passare. Morto travolto in auto dalla corrente

Uomo muore travolto dalla corrente del fiume nel Pordenonese. La strada era stata chiusa per l'allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il torrente, restando con l'auto bloccata e finendo travolto dalla corrente. È morto così un uomo in Friuli Venezia Giulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone.



Strade chiuse con avvisi e sbarre: non attraversatele

Le autorità locali, a causa del maltempo, avevano diramato un'allerta arancione, che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade. Tra queste, quella dove è morto l'uomo, tanto che l'accesso era stato chiuso con una sbarra.



Strada chiusa ma lui ha deciso di provare a passare

Secondo una prima ricostruzione, attorno all'1.30 della scorsa notte, l'uomo ha oltrepassato la sbarra che da ieri impedisce l'utilizzo della strada, convinto di poter raggiungere l'altra sponda nonostante la presenza di una notevole quantità di acqua sulla carreggiata. Quando ha capito di essere rimasto intrappolato ha chiesto aiuto ai soccorritori telefonando alla centrale operativa unica. I Vigili del fuoco che sono arrivati tempestivamente sul posto hanno provato a salvarlo, ma la furia delle acque ha trascinato via l'auto, impedendo ai soccorritori di raggiungerlo. Sono ora in corso le operazioni di recupero del veicolo, con all'interno il conducente - che nella telefonata al 112 aveva riferito di essere da solo - condotte dalle squadre Speleo alpino fluviali dei pompieri e dai sommozzatori giunti da Trieste.



Un secondo intercento di soccorso è in corso su uno dei guadi della provincia. Sul posto i vigili del fuoco. Sabato 21 Dicembre 2019, 09:31

