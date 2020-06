Italiana bloccata a Tokio dal Covid morta a 38 anni. Malata di fibrosi, non era riuscita a rientrare

Non ce l'ha fattala 38enne padovana malata di fibrosi cistica, bloccata in Giappone dove si trovava per motivi di studio. Curata in Italia dal dottor Marco Cipolli, direttore del reparto di Fibrosi Cistica dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, il 17 maggio scorso la giovane donna aera dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per un aggravamento delle sue condizioni di salute.Il suo caso era stato seguito dall'europarlamentare della Lega, Paolo Borchia, che proprio ieri era riuscito ad ottenere, denunciando «la lentezza della burocrazia e i ritardi della Presidenza del Consiglio», l'autorizzazione al rimpatrio con un volo che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Verona alle ore 17 del 30 giugno. Il padre della ragazza, Michele Bullaro, intervistato da Telenuovo, ha raccontato che sua figlia è stata stroncata da un improvviso attacco di bradicardia. «L'unica cosa che mi consola - ha detto - è che è riuscita a fare il viaggio che sognava».