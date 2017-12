Muore ragazza in bici travolta da un'auto: "Aveva 22 anni"

Lunedì 25 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Choc a Bergamo. Una ragazza di 22 anni è morta la notte scorsa investita da un'auto in Città Alta mentre era in sella alla sua bicicletta. La tragedia è accaduta intorno all'una.A travolgere la ragazza, che stava scendendo verso in centro della città, è stata una vettura il cui conducente, un uomo di 41 anni, si è fermato a prestare soccorso.Tutte le manovre per rianimarla si sono però rivelate inutili. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia stradale di Bergamo.