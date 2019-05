Malore in palestra, muore a 39 anni davanti agli amici

Domenica 12 Maggio 2019, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. E si è accasciato sul pavimento. Quel malore, purtroppo, non gli ha dato scampo. Uccidendolo a soli 39 anni. Lo riporta il Quotidiano di Puglia.nella quale l’allarme è scattato intorno alle 18. Il giovane G. S., molto conosciuto e apprezzato in paese anche per il suo impegno in politica, ieri sera ha fatto ingresso in quella palestra della cittadina. Mentre era all’interno ha accusato un malore.I presenti hanno subito tentato di soccorrerlo. Immediatamente è stato chiesto l’intervento del 118 e sul posto è piombata una ambulanza oltre alle pattuglie dei carabinieri partite dalla compagnia di Martina Franca e dalla vicina San Giorgio Jonico.al loro arrivo hanno cercato disperatamente di rianimare lo sfortunato 39enne. Per lui, purtroppo, ogni sforzo è risultato vano. Il cuore dell’uomo ha smesso di battere per la disperazione di familiari e conoscenti che sono accorsi sul posto.