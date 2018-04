Taglia la siepe di casa: giardiniere si accascia sulla strada e muore

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

GEMONA DEL FRIULI (Udine) - Taglia ladel suo giardino: colto da malore si accascia e. A perdere la vita, 56 anni, unmolto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel lavoro. L'uomo è stato trovato svenuto vicino a casa, in via Stalis, adel Friuli, nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 aprile, intorno alle 15.30. Accanto a lui c'era il decespugliatore, vicino alla strada.Immediata la chiamata di aiuto e sul posto è giunta l'equipe medica di una ambulanza. Vani i tentativi di rianimarlo; non è rimasto altro da fare che constatare il decesso e, ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno della Procura di Udine, rimuovere la salma che è stata poi composta in cella mortuaria. Lo ricorda, già sindaco di Gemona: «Valter era conosciuto e amato per la sua grande passione per il lavoro e per la sua disponibilità - dice addolorato -; si dedicava al giardinaggio e alla. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore».