Muore di covid da solo in ospedale: ladri rubano la collanina d'oro

È morto senza il conforto dei familiari, perché era in isolamento per Covid all'ospedale di Mestre, e gli hanno rubato la croce d'oro, simbolo della sua fede, che portava sempre appesa al collo con una catenina. È scomparsa assieme a tutti gli altri effetti personali.

morta tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer: infarto fulminante

I figli dell'uomo, mestrino di 88 anni, che hanno sporto denuncia ai Carabinieri, chiedono che anche l'ospedale dell'Angelo di Mestre si doti di un protocollo per garantire la custodia dei beni, nel caso i pazienti non siano in grado di gestirli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA