Neonato muore nel sonno all'antivigilia. Era in stanza con i genitori, trovato dal papà in culla

RUDA (Udine) -in Friuli, a Perteole di, dove nelle prime ore di oggi 23 dicembre, l'antivigilia di Natale, intorno alle 4, undi un mese e mezzo di vita è stato trovatonel sonno dal padre.Per il piccolo, il personale medico ha fatto il possibile: è stato intubato e soccorso tempestivamente ma non c'è stato nulla da fare. Era morto. Al momento del decesso pare che il neonato dormisse nella camera dei genitori per non essere mai perso di vista.I carabinieri della stazione di Torviscosa giunti sul posto hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che ha concesso il nulla osta per la rimozione della piccola salma all'di Palmanova dove sarà eseguito l'Tragedia a Ruda dove la famiglia, italiana, papà operaio di 34 anni, mamma casalinga di 22 anni, è stimatissima e molto conosciuta. Un dramma a poche ore dal Natale che ha sconvolto tutto il Friuli. Il bimbo era nato sano e stava bene. Aveva fatto una poppata intorno all'una e poi si era addormentato. Lascia una sorellina di due anni.