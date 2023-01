Muore il capo rom, scoppia il caos al cimitero: «Maxirissa tra decine di persone»

Di solito i funerali si svolgono in religioso silenzio, nel rispetto del morto: ma non è questo il caso. Ha dell'incredibile quanto avvenuto nel padovano in occasione dell'ultimo saluto a Jupo Halilovic, capo del campo rom di via Ferrero a Pontevigodarzere (Padova) che domenica scorsa è scomparso a 64 anni, stroncato da un ictus.

Maxirissa al cimitero ai funerali rom

Come raccontano i quotidiani veneti, tutto era filato liscio fino all'arrivo al cimitero: la cerimonia con rito islamico, la sosta del corteo funebre di auto e camper (con 100 persone) al bar. Ma è al cimitero che è scoppiato il caos: alle esequie partecipavano infatti i componenti di un'altra famiglia nomade di Montebelluna, che inizialmente erano stati accolti con favore, ma poco dopo è cambiato tutto.



All'improvviso è infatti esploso un diverbio tra giovani per pregresse contese: poco dopo il caos è sconfinato in una maxirissa, in cui sono rimaste coinvolte decine di persone. E per fermare il tutto sono dovuti intervenire Polizia locale, Carabinieri e personale della Questura. Insomma, doveva essere un funerale ma si è trasformato in una gigantesca rissa da Far West.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 09:42

