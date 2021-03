Muore a 14 anni per un attacco d'asma, l'allarme lanciato nella notte dalla sorella

Una ragazza di 14 anni questa notte è morta nella sua abitazione di Possagno, in provincia di Treviso. A scoprire che la giovane non stava respirando è stata la sorella che ha subito chiamato i genitori. Immediato l'allarme e sul posto è intervenuto il Suem con un'ambulanza medicalizzata e il personale sanitario ha tentato di rianimare la ragazzina per circa un'ora. Ma è stato tutto inutile, la 14enne era deceduta già prima dell'arrivo dei medici. La giovane aveva problemi d'asma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 10:10

