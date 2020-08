Va a fare il bagno col mare mosso e muore a 38 anni davanti a centinaia di bagnanti

Bimbo di 20 mesi annega in piscina alla festa di Ferragosto

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Agosto 2020, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nel giorno di Ferragosto sul litorale nord della costa di Brindisi : un, di nazionalità irachena, è morto annegato sotto gli occhi dei tanti bagnanti che si trovavano in zona.Sono stati proprio alcuni di essi a notare che l'uomo si trovava in difficoltà - il mare era molto mosso a causa del forte vento - e a dare l'allarme. Tra i primi ad intervenire, il bagnino del più vicino stabilimento balneare, l'Oktagona . Una volta riportato a riva, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati vigili del fuoco e uomini del 118. Inutili i soccorsi.