Si accascia dopo la lezione online di crossfit: Lorenzo, istruttore di 47 anni, muore nella sua palestra

Un istruttore e atleta di crossfit, Lorenzo Zanetti, 47 enne di Trento, è morto ieri - 15 gennaio - dopo l'allenamento nella sua palestra in via del Garda a Rovereto. Nelle lunghe settimane di lockdown si era attivato per tenere corsi online e ieri era in compagnia della sua collega, con la quale stava tenendo appunto le lezioni a distanza e via web per i frequentatori della palestra , la Mad tortuga crossfit. All’improvviso, poco dopo mezzogiorno, ha accusato un malore e si è accasciato. La collega ha subito chiamato i soccorsi e nel frattempo ha provato a rianimarlo col massaggio cardiaco. Inutilmente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti: nessun dubbio sulla morte naturale. Il medico del 47enne ha poi spiegato che Lorenzo era in ottima salute e non c’era mai stata avvisaglia vista la vita da sportivo e le frequenti visite a cui si sottoponeva. Sconvolti amici, parenti e familiari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Gennaio 2021, 18:39

