Muore a 23 anni nell'auto in fiamme dopo lo scontro con la colonna di un cancello. Sulla zona stava piovendo

Una fine orrenda quella che è toccata in sorte a un 23enne perugino, morto nella notte dopo che l'auto di cui era alla guida è finita contro la colonna di un cancello nella zona di Montebuono di Magione. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La vettura, una Y10 a benzina, si è anche incendiata dopo l'urto. Sono subito intervenuti vigili del fuoco e personale del 118 ma i soccorsi sono stati vani. Al momento dell'incidente sulla zona stava piovendo.