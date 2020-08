Daniel muore a 15 anni con lo scooter: era una promessa del rugby

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 09:00

morto un ragazzo di 15 anni. Daniel Colarossi, questo il nome della vittima, era alla guida di uno scooter quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, per motivi ancora da accertare, ed è finito a terra. La tragedia è avvenuta al confine tra Pescara e San Giovanni Teatino.ma per lui non c'è stato niente da fare. È morto durante il trasporto in ospedale. Nell'incidente, avvenuto domenica pomeriggio, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.era considerato una promessa del rugby, sua grande passione, e viveva a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, con i genitori e la sorella.