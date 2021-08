False multe dalla Germania, la truffa scoperta dai carabinieri

False multe per infrazioni immaginarie al Codice della Strada in Germania, recapitate però in Italia. È l'ultima truffa scoperta dai carabinieri, dopo la denuncia di un cittadino di Udine.

Leggi anche > Green pass, fino a 300 euro per averli falsi su Telegram. I truffati vengono anche ricattati

Il verbale, recapitato a più ignari automobilisti, scritto in italiano, ingiunge il pagamento di una somma di denaro non eccessivamente elevata, da versare su un conto corrente di cui è indicato l'Iban. Allegato al verbale, poi, per rendere il tutto ancor più credibile, vi è un modulo con cui l'automobilista vittima del raggiro può contestare la violazione Gli automobilisti, che non sono mai stati in Germania, non hanno difficoltà a comprendere che si tratta di una truffa.

Chi invece, per lavoro o altri motivi, si è recato in Germania con l'auto, spesso ha preferito pagare la sanzione, appunto perché di poche decine di euro. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Udine, ricevuta la segnalazione - si contestava una multa per eccesso di velocità avvenuto nel Nord della Germania - hanno invitato chiunque abbia ricevuto una contestazione analoga a denunciare l'accaduto consegnando la documentazione ricevuta, per le successive indagini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA