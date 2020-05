Papà in bici col bimbo e mascherina sul manubrio: multato di 400 euro, i sindaci: «Sanzione legittima»

sanzione è legittima: pista ciclabile deserta o no, la mascherina va indossata sempre» è il messaggio lanciato ieri dai sindaci dei Comuni del comprensorio (Servizio unico di polizia locale) per replicare al papà longarese Andrea Marchesan che LONGARE (VICENZA) - - «La: pista ciclabile deserta o no, la mascherina va indossata sempre» è il messaggio lanciato ieri dai sindaci dei Comuni del comprensorio (Servizio unico di polizia locale) per replicare al papà longareseche aveva protestato per la multa dovuto al mancato rispetto dell'ordinanza sull'uso delle mascherine .

I sindaci hanno convocato una conferenza stampa, (mancava solo Paolo Pellizzari di Arcugnano che ha sottoscritto il comunicato finale). I primi cittadini Marco Montan di Castegnero, Matteo Zennaro di Longare, Ulisse Borotto di Nanto e Ciro Piccoli di Montegaldella, oltre alla comandante della polizia locale Stefania Lazzaretto.

Zennaro è partito proprio dal video «La ricostruzione dei fatti fornita dal comando della polizia locale evidenza il pieno rispetto dell'operato degli agenti - ha spiegato il sindaco longarese -. Non serve invocare il buon senso, in quella circostanza non sanzionare l'infrazione per gli agenti sarebbe stata una omissione di atti d'ufficio. La mascherina va indossata sempre e comunque».



Nel comunicato i sindaci hanno scelto di non nominare l'autore del video. «Non solo è negata categoricamente la tenuta di un comportamento illecito ed oltraggioso da parte degli agenti della polizia locale - ha detto Zennaro - ma dalla relazione fornita emerge invece un atteggiamento gravemente ingiurioso del cittadino verso gli agenti».Il sindaco di Montegaldella Ciro Piccoli ha rinnovato il suo appello affinché tutti continuino a mantenere un comportamento virtuoso. Marco Montan ha rilevato l'incompletezza della comunicazione virale del multato. «Non è vero che il ciclista aveva la mascherina sul manubrio della bicicletta, ma la teneva in tasca. Il riferimento d'obbligo per tutti è l'ordinanza regionale che prescrive la mascherina, inutile appellarsi a eventuali commenti e passaggi televisivi». Non è chiaro se si riferisse al fatto che, nell'illustrare quell'ordinanza, il presidente Zaia aveva dichiarato che in assenza di altre persone si sarebbe potuto anche girare con la mascherina abbassata, ferma restando la valutazione del caso da parte degli agenti. «Non credo che i nostri agenti siano privi di buon senso - ha dichiarato Borotto - il buon senso lo dobbiamo avere noi adottando i dispositivi di base per tutelare la salute di tutti».

