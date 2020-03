Arrivano le multe per chi viola il nuovo decreto per la zona rossa in Italia viista l'emergenza Coronavirus Una delle primissime registrate in Italia è stata comminata a Brescia ad un senegalese che, all’arrivo alla stazione di Brescia, dopo aver fornito i documenti si è rifiutato di spiegare il motivo del viaggio e di compilare il modulo di autocertificazione

CORONAVIRUS IN ITALIA, LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per lui, come riporta il Giornale di Brescia, dunque la Polizia di Stato ha fatto scattare la denuncia penale per la violazione dell’articolo 650 del codice penale in base al nuovo decreto emanato dal Governo Conte.Ricordiamo che per circolare sono necessari comprovati motivi e bisogna avere sempre con sè il modulo di autocertificazione. Qui lo si può scaricar e.