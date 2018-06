Offre la panna a un cliente, al gelataio arriva una multa di 500 euro

«Da oggiper tutti i clienti, senza scontrino»: unadecisamente in tema, quella di, il gelataio torinese che si è visto notificare unadalla Guardia di Finanza dopo aver fatto unodi euro ad un cliente abituale. La Gdf, però, ha fornito una versione dei fatti piuttosto contrastante: ecco cosa è successo e le ragioni di entrambe le parti.Il gelataio, titolare di un noto esercizio in corso Belgio, è stato multato diperché, nello scontrino, non aveva inserito la voce relativa alla panna, una maggiorazione da 50 centesimi che però Ciacci aveva tralasciato. Il diretto interessato ha spiegato all'AdnKronos : «Avevo emesso lo scontrino per due coppette da due euro e su una di queste avevo messo un po' di panna in regalo. Avevo quindi incassato 4 euro, senza aggiungere i 50 centesimi, che dovevano essere inseriti come voce nello scontrino, anche se omaggio. Hanno ragione, ladice questo, ma è: mi hanno fatto un verbale da 516 euro per 50 centesimi».La, che era intervenuta chiedendo lo scontrino ai due clienti fuori dalla gelateria, non è però dello stesso avviso e puntualizza: «I clienti non sono stati in grado di mostrare loe il proprietario, nel tentativo di giustificarsi rispetto alla mancata emissione, ha esibito uno scontrino di 4 euro, che però era stato emesso insuccessivo al controllo da parte dei militari nell'esercizio commerciale». Cristian Ciacci non ci sta, e a sua volta ha nuovamente replicato: «Quella ricostruzione non è esatta, gli orari di emissione degli scontrini e quelli del verbale parlano chiaro, sono pronto anche a far testimoniare il mio cliente».