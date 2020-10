Prepara i muffins alla marijuana, ma li mangia la zia: trasportata d'urgenza in ospedale

Aveva preparato dei muffins usando cinque grammi di marijuana ma si è dimenticata che la nonna e la zia sarebbe passate da casa sua a fare le pulizia. La zia ha mangiato i dolci e ha cominciato ad accusare vertigini e problemi respiratori tanto da finire in ospedale.

Così i militari della compagnia di Cremona hanno segnalato alla Prefettura quale assuntrice di sostanza stupefacente una 27enne che aveva preparato i dolci. La donna si trova ricoverata in ospedale a Cremona in buone condizioni ma in osservazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 16:49

