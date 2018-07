Sergio, morto di "mucca pazza" dopo tre anni di battaglia: un intero paese piange lo storico macellaio

MARTELLAGO (VENEZIA) - È riuscito a tenere testa per ben tre anni e mezzo al morbo della mucca pazza: un'eccezionale resistenza che potrebbe fornire preziose indicazioni alla ricerca. Lunedì, dopo una lunga e coraggiosa battaglia, è spirato all'ospedale di Mirano Sergio Fusaro, 73 anni, nato e sempre vissuto a Martellago, dov'era molto conosciuto. Aveva fatto le scuole superiori, aveva la passione per i libri, coltivata fino all'ultimo, e per l'astronomia, ma per tutta la vita Fusaro, come i fratelli, si è dedicato all'attività di macelleria.



CTutto era iniziato da una brutta caduta che aveva convinto l'anziano a farsi accompagnare al pronto soccorso, dove, dopo le analisi, era emersa la verità: era affetto dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob, forma di encefalopatia spongiforme senza possibilità di cura.

Venerdì 13 Luglio 2018