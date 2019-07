Sospetta morte per "mucca pazza", autopsia su una donna di 61 anni

Una donna di 61 anni, deceduta lunedì scorso in una casa di riposo del Distretto di Pieve di Soligo (Treviso), verrà sottoposta oggi ad autopsia per sospetta malattia di Creutzfeld-Jakob, il tipo di malattia del cervello di cui il morbo della mucca pazza è una variante.



In attuazione delle indicazioni ministeriali, il protocollo regionale veneto prevede in questi casi l'autopsia obbligatoria per stabilire con certezza le cause del decesso. Il risultato dell'esame, che si conoscerà nelle prossime settimane, potrà stabilire la variante della malattia che ha colpito la paziente della casa di riposo, anche se non sono previsti particolari provvedimenti di sanità pubblica.



La malattia di Creutzfeld-Jakob appartiene al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, forme molto rare di malattie degenerative del cervello che includono alcune varianti, tra cui quella meglio conosciuta come «morbo della mucca pazza», ancora più rara. L'autopsia riconosce la malattia evidenziando le lesioni tipiche nel cervello (perdita di neuroni, aspetto spongioso) e la presenza di una proteina specifica nel liquido cerebrospinale.



Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:43

