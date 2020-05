Movida e giovani, l'epidemiologo Lopalco: «Gli eventuali effetti li vedremo a metà giugno, quando si ammaleranno i genitori»

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 21:46

Pierluigi Lopalco, il responsabile della task force per l'emergenzain Puglia, ha commentato ad Agorà su Rai3 le immagini degli assembramenti visti nei giorni scorsi.«Gli effetti eventuali della movida - ha affermato - non li vedremo tra una settimana. Ma si vedranno molto più in là, almeno intorno a metà giugno. Un'eventuale circolazione del virus tra i giovani si scopre molto in ritardo, perché».E continua: «Ci sono ben 21 indicatori messi a punto dal Ministero della Salute per comprendere come sta andando l'epidemia. Gli effetti delle aperture saranno monitorati, anche se non velocemente».