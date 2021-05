Incidente in funivia, il racconto di Adele scesa poco prima della tragedia: «Non mi sembrava ci fosse alcuna anomalia»

Era sulla stessa funivia che ha spezzato la vita di 15 persone Adele Ceraudo, artista originaria di Cosenza, che ha raccontato quello che ha visto il giorno dell'incidente sulla linea Stresa-Mottarone. La donna è scesa dalla funivia proprio poco prima che si verificasse l'incidente, poi ha fatto una passeggiata tra la natura.

Leggi anche > Incidente in funivia, i medici sono ottimisti: «Eitan migliora, nessun danno neurologico». Gara di solidarietà per la famiglia

Spiega di non aver notato alcuna anomalia, di aver fatto un video estasiata dalla bellezza del panorama e di averlo poi pubblicato sui social. «Provo gratitudine e allo stesso tempo ho il cuore spezzato per quanto accaduto. Era una bellissima giornata», racconta la donna a Today, «dopo alcuni giorni di maltempo. Un'atmosfera bellissima, tanta felicità. C'erano gruppi di amici, famiglie e coppie. Abbiamo fatto una meravigliosa escursione e poi ci siamo spostati sul lago d'Orta, dove abbiamo appreso la notizia da alcuni familiari e amici».

Adele ricorda di aver ricevuto un gran numero di chiamate e di non aver risposto. Poi, vista l'insistenza ha risposto e ha appreso la scioccante notizia. Adele ammette di non aver chiuso occhio e di voler presto raggiungere la famiglia per poterla abbracciare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA