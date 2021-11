Mottarone, domani la rimozione della cabina della funivia crollata

Mottarone, è prevista per domani la rimozione dei resti della cabina della funivia precipitata nella tragedia del 23 maggio scorso. Saranno i vigili del fuoco ad occuparsi del trasporto, fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove i resti della cabina saranno custoditi in un capannone come prova per le indagini sul disastro in cui morirono 14 persone e ci fu un solo sopravvissuto: il piccolo Eitan Biran.

L'elicottero Erickson S64 preleverà le parti sezionate dai vigili del fuoco del comando provinciale nelle scorse settimane. I resti della cabina, ricoperti da un telo, e altro materiale saranno trasportati al campo sportivo di Gignese e poi, con un camion, fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove saranno riposti in un capannone. Si tratta di un'operazione molto delicata che riguarda importanti elementi di prova per le indagini. L'intervento è stato preceduto da settimane di lavoro in quota dalle squadre dei Vigili del fuoco.

