Perde il controllo della motosega che finisce in una coscia, trovato in un lago di sangue

Paura nel pomeriggio, poco prima della 19, a Camerano, all’interno di un maneggio nei pressi del cantiere del nuovo Inrca, dove un uomo di 69 anni, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione, si è ferito alla coscia con una motosega. Subito è stato dato l’allarme al Nue 112.

La situazione all’inizio sembrava grave perché l’uomo ha perso molto sangue, tant’è che è stato attivato l’elicottero del 118, atterrato in un campo vicino. Sul posto anche la Croce Gialla di Camerano. Per fortuna le condizioni dell’uomo non sono gravi, ma vista la profonda ferita è stato necessario il trasporto in volo a Torrette in codice giallo.

