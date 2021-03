Troppe persone in un locale, arrivano i carabinieri: un cliente li minaccia con una motosega

Ha acceso la motosega brandendola in aria per intimidire i carabinieri intervenuti per sgomberare un locale che, nonostante le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, era stracolmo di gente. È accaduto ieri sera a Villamar, nel Sud Sardegna. Un agricoltore di 40 anni è stato denunciato per porto di oggetti per offendere e disturbo della quiete delle persone. Multato anche il titolare del bar che non ha limitato l'accesso ai clienti: all'interno c'erano circa 100 persone.

Al 112, infatti, è arrivata una telefonata che segnalava l'assembramento nell'esercizio pubblico. Sul posto sono subito arrivate le pattuglie della Stazione di Villamar e della Compagnia di Sanluri. I carabinieri si sono subito accorti che il bar era pieno di gente e che il titolare non aveva nemmeno affisso all'esterno il cartello per indicare la capienza massima di venti persone. I militari dell'Arma hanno fatto lentamente allontanare gli avventori, innescando una serie di proteste.

Particolarmente pesante quella messa in atto dall'agricoltore: dopo essere uscito dal bar, ha raggiunto la propria auto dove ha prelevato una motosega. Poi si è piazzato davanti al locale e l'ha accesa, brandendola in aria con fare minaccioso. L'uomo è stato identificato e denunciato, la motosega è stata sequestrata.



Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Marzo 2021, 19:56

