Si ferma per far passare il pedone. Arriva l'auto: motociclista ucciso

Si ferma davanti alle strisce per far passare un pedone che porta una bicicletta a mano ma da dietro arriva un'automobile - una Citroën c3 guidata da una donna sui 40 anni - a forte velocità che lo travolge e lo uccide sul colpo. Tragedia questa mattina intorno alle 11.30 davanti alla chiesa di San Giorgio in Bosco, un comune del Padovano. Ad essere ucciso un motociclista. Secondo i primi riscontri la donna avrebbe detto di non aver visto il motociclista, un 48enne di Albignasego (Padova). Sul posto la polizia locale e il Suem 118. Domenica 23 Giugno 2019, 12:53

