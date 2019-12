Motociclista morto nel fiume al Mugello: è scivolato facendo manovra

Leggi anche >

È un autotrasportatore 60enne di Monghidoro (Bologna) il centauro morto oggi dopo essere caduto nelle acque del fiume Santerno, in Alto Mugello. Secondo quanto appreso, l'uomo, insieme ad un conoscente di Loiano (Bologna), si sono diretti in moto nel versante toscano dell'Appennino.Giunti in località Cornacchiaia, nel comune di Firenzuola (Firenze), i due si sarebbero avvicinati al greto del fiume, forse con l'idea di guadarlo, ma avrebbero desistito per la forte corrente. Mentre il centauro di Loiano avrebbe compiuto normalmente l'operazione di allontanamento dal fiume, il sessantenne sarebbe invece scivolato in fase di manovra, cadendo in acqua senza riemergere, forse sbattendo la testa contro un sasso. L'altro motociclista ha immediatamente dato l'allarme. Il corpo senza vita del sessantenne è stato ritrovato in località San Pellegrino, ad una decina di chilometri di distanza dal luogo della scomparsa. La salma si trova ora a medicina legale a Firenze.