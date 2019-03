In moto contro due auto: Giulio, 37 anni, muore a poche ore dall'incidente

VERONA - Non ce l'ha fatta il centauro ferito sabato pomeriggio sulla Statale 12 a Isola della Scala. Giulio Cestaro, 37enne del posto, è morto ieri sera. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: era stato intubato sul posto e trasportato al Polo Confortini dove i medici hanno tentato di tutto, ma il cuore ha ceduto. Troppo violento lo scontro della sua moto, prima contro una Nissan Note e poi contro un monovolume.



Si tratta del terzo motociclista veronese morto in due giorni, come riporta l'Arena. Sempre sabato un 42enne di Vestenanova, Valentino Da Campo, atleta e pilota di rally, ha perso la vita uscendo di strada con la sua moto a San Giovanni Ilarione e non ce l'ha fatta nemmeno Fabio Saturnini che era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla pista di motocross.