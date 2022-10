Incidente con la moto in pista a Cremona, cade in curva e muore: aveva 48 anni

Un motociclista svizzero di 48 anni, Jurgen Markus Zeisler, è morto oggi pomeriggio dopo essere caduto in moto mentre stava correndo da solo sulla pista del Cremona Circuit Angelo Bergamonti a San Martino del Lago, in provincia di Cremona. L'incidente è avvenuto alle 16.30 e dalle immagini registrate dalle telecamere si vede come lo schianto si sia verificato in pieno rettilineo, prima di affrontare una curva.

MOTOCICLISTA SVIZZERO CADE E MUORE SU PISTA NEL CREMONESE

È chiaro il filmato, subito acquisito dagli inquirenti: mostra il motociclista che frena, cade presumibilmente proprio per quella manovra e rotola finendo sulla ghiaia. I soccorsi, in servizio permanente al Cremona Circuit, sono stati immediati: il 48enne era ancora vivo quando gli operatori della Cremona Soccorso e due medici rianimatori sono intervenuti, ma la situazione è apparsa subito grave e il pilota è stato portato d'urgenza al pronto soccorso, dov'è arrivato appena dopo le 17. Poco dopo, il decesso per politraumi con emorragia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 22:26

