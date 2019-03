Torna dal motoraduno e si schianta in rotatoria: centauro morto sul colpo

Tragedia sulle strade del Friuli: un motociclista è finito contro i jersey di cemento della rotatoria in costruzione sulla Provinciale 80 a Porpetto ed è morto sul colpo. Ancora non è stato diffuso il nome: si tratterebbe di un centauro di Marano Lagunare, di ritorno dal motoraduno tenutosi oggi, 17 marzo, a Percoto.



LA DINAMICA

Alle 16.20 ha imboccato la curva della rotatoria e, improvvisamente, è andato a sbattere contro la divisione in cemento che delimita la strada. A nulla sono valsi i soccorsi allertati immediatamente. Sul posto i vigili del fuoco di Cervignano e i carabinieri di Torviscosa.

Ultimo aggiornamento: 21:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA