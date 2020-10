Moto contro auto, Antonella muore a 32 anni davanti al suo futuro marito

In un tragico incidente stradale alle porte di Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, con la moto ha perso la vita Antonella Venditti, 32 anni, centaura originaria di Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Stava facendo un giro insieme ad un gruppo di amici, tra i quali il fidanzato che sarebbe dovuto diventare entro pochi mesi suo marito.

La ragazza, di professione ingegnere, è morta sul colpo ieri pomeriggio, lungo la Statale 83 Marsicana. Secondo una prima ricostruzione, per motivi in corso d’accertamento la vittima, che viaggiava da sola e procedeva verso Pescasseroli, avrebbe perso il controllo della sua moto in prossimità di una curva, finendo contro un’auto, una Fiat Panda.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 09:43