Bari, sulla moto con fucile e kalashnikov: arrestato un 28enne, complice in fuga

Arrestato un 28enne, mentre il suo complice è scappato. E' questo il bilancio dell'inseguimento nel quartiere San Paolo a Bari da parte della Polizia di due uomini a bordo di una moto di grossa cilindrata che non si sono fermati all'alt delle forze dell'ordine. Durante la fuga, gli uomini hanno perso il controllo del mezzo e sono caduti lasciando per terra un borsone in cui c'erano un fucile a pompa e un kalashnikov. Uno di loro si è rialzato ed è riuscito a fuggire mentre l'altro, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato.

Il 28enne, ora si trova nel carcere di Trani, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di armi clandestine e ricettazione. L'altra persona è ricercata.

Sempre durante la scorsa notte un 40enne intestatario del motociclo utilizzato dai due malviventi ha denunciato il furto del mezzo alla polizia ed è stato a sua volta denunciato per favoreggiamento, insieme a una seconda persona.

Due giorni fa, invece, il 30 settembre, in un agguato tra la gente nel quartiere San Girolamo di Bari è stato ucciso il 31enne Ivan Lopez.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 11:06

