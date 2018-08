TREBASELEGHE - Incidente mortale a Trebaseleghe in via Castellana. Uno scontro terribile tra un'auto e una moto, per cause ancora in corso di accertamento, verso le 17.30 di oggi 10 agosto. Il motociclista, un ragazzo di vent'anni, R.M., di Resana, è morto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di castelfranco e le forze dell'ordine. Per il ragazzo però non c'era più nulla da fare.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:17