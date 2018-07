Moto contro auto: giovane di 35 anni muore nel Salernitano

NAPOLI - Un giovane di 35 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Pontecagnano Faiano (Salerno). La tragedia si è consumata intorno alle 8, lungo la litoranea che collega il capoluogo di provincia con i comuni della Costa Sud.La vittima, originaria di Nocera Inferiore, viaggiava in sella a una moto che è andata a impattare contro un'auto che procedeva in senso contrario. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che il motociclo sia scivolato in curva. La moto, dopo l'impatto, è andata a fuoco. Il conducente dell'auto non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca e del Vopi, i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi.