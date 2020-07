Mose, si alzano le dighe mobili. Conte: «Va completato entro autunno-inverno»

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dalla control room nell'isola artificiale del Lido, ha premuto il pulsante che dà il via alla prova generale di innalzamento delle paratoie del Mose. Per la prima volta tutto il sistema di 78 dighe mobili entra in funzione alle tre bocche di porto del lido di Venezia, separando la laguna dal mare. Iniziano infatti a spuntare dall'acqua le grandi paratoie gialle: hanno iniziato il sollevamento nella prova generale e alle tre bocche di porto. I parallelepipedi stanno emergendo piano dal fondale. Quando la schiera sarà completata verrà separata fisicamente la laguna di Venezia dal mare aperto

«Va completato e dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno-inverno ci sia uno strumento di salvaguardia, ha aggiunto Conte.

«Siamo qui per un test, non per una passerella. Il governo vuole verificare l'andamento dei lavori». Così il presidente del Consiglioparlando del