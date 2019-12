Lunedì 2 Dicembre 2019, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIAE' iniziata alle 21 e proseguirà fino a mezzanotte ladi sollevamento delle paratoie del Mose allao, l'"ingresso" in Laguna più importante, quello maggiormente utilizzato dal traffico mercantile e in futuro probabilmente anche dalle navi da crociera. Il test assume un particolare significato dopo che le acque alte di novembre hanno drammaticamente riproposto la necessità di difendere la città e quindi di accelerare i tempi di completamento e collaudo dell'opera.Nel test del Mose sono state impegnate due squadre di tecnici del Consorzio Venezia Nuova: una squadra ha lavorato a 14 metri sotto acqua, nelle gallerie che si trovano nella "pancia" del Mose, all'interno dei cassoni di alloggiamento delle porte mobili; l'altra squadra era invece nella sala operativa provvisoria allestita agli Alberoni in prossimità dell'impianto.La bocca di porto è chiusa e lamartedì 3.Il test del Mose alla bocca di Malamocco, stasera 2 dicembre 2019 (Fotoattualità)