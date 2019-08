Morto in viaggio di nozze sotto gli occhi della moglie: raccolta fondi per riportarlo in Italia

Lunedì 19 Agosto 2019, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una raccolta fondi per contribuire alle spese che la famiglia dovrà sostenere per riportare in Italia la salma. Tutta Acerra si mobilita per Ciro Chiariello, 40 anni, un ragazzone grande e grosso morto in viaggio di nozze in, subito dopo essersi tuffato in mare, sotto gli occhi della moglie Angela Torneo, sposata lo scorso mese di dicembre.Una tragedia improvvisa: Ciro è stato colto da un malore, rivelatosi fatale, durante un'escursione. L'uomo, marmista del rione Madonnelle, era conosciuto e stimato nella comunità acerrana. Sui social network si susseguono i messaggi commossi di ricordo e vicinanza alla famiglia.