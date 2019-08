di Antonino Dolce

Un turista di Benevento è morto in un tratto dell’arenile di Vasto a causa di un malore. Il fatto è successo poco dopo le 17 di questo pomeriggio a Vasto Marina, in località San Tommaso. L’uomo - un 58enne residente nel capoluogo di provincia campano del quale non sono state ancora diffuse le generalità - si trovava in spiaggia quando si è accasciato.



Familiari e altri bagnanti hanno allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini della guardia costiera e del locale commissariato. Martedì 6 Agosto 2019, 19:07

