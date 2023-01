Vacanza tragica, Roberto muore a 61 anni: l'assessore ucciso da un infarto a Marrakech

Tragedia in vacanza: muore a 61 anni l'assessore al Comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) Roberto Perazzoli. È stato stroncato probabilmente da un infarto mentre era da solo in vacanza a Marrakech Roberto Perazzoli, assessore al Comune di Spinetoli, di 61 anni.

A comunicare la notizia ai familiari è stato il consolato italiano in Marocco per il disbrigo delle pratiche per la restituzione della salma ai familiari.

