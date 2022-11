Morto all'uscita dall'ospedale: investito sulle strisce, era appena stato dimesso

Muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale. Nessuna responsabilità dei medici però. Francesco Spalice stava lasciando il Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli, quando è stato investito da un'auto. Il 75enne non ha avuto scampo, è deceduto sul colpo.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto martedì 1 novembre in via Montenuovo Licola Patria. Francesco Spalice, 75enne residente a Giugliano, stava uscendo dall'ospedale Santa Maria delle Grazie, quando sulle strisce pedonali una macchina l'ha travolto, uccidendolo sul colpo. Il pensionato è stato prontamente soccorso, ma i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. È morto sul colpo. Alla guida della macchina c'era un 70enne di Pozzuoli, che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La salma è stata sequestrata per effettuare l'autopsia, su disposizione del pm di turno della procura della Repubblica. Aperta un'inchiesta per fare chiarezza sui fatti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 16:22

