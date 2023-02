Muore in ufficio davanti ai colleghi: malore fatale alla Regione Puglia

di Redazione web

Malore improvviso in ufficio: muore funzionario della Regione Puglia. Era in pensione da una settimana ma andava al lavoro volontariamente. Sgomento in tutta la struttura regionale. Un dipendente della Regione Puglia in pensione da una settimana, addetto al protocollo nel dipartimento Salute, è morto questa mattina per un malore improvviso mentre era al lavoro nel suo ufficio. Il funzionario, in maniera volontaria, nonostante fosse in pensione dal primo febbraio, aveva deciso di restare volontariamente e a titolo gratuito in servizio.

L'intervento dell'assessore Palese

«Sono profondamente addolorato - dichiara l'assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese - e mi unisco alla tristezza e allo sgomento di tutta la Struttura regionale per la perdita di un valido e instancabile collega, già in pensione dallo scorso primo febbraio, ma ancora in servizio, per sua scelta, a titolo gratuito. Ai familiari tutti va il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza: se ne va un uomo che ha dato tanto a questa Regione, al quale io, come cittadino pugliese e assessore, sono riconoscente per la sua disponibilità e profonda umanità, conosciuta e riconosciuta da tutti oramai da tanti anni».

Elezioni regionali, a #Milano seggi senza distinzione di genere: «Per non discriminare persone transgender e non binarie» https://t.co/hYA5uf4UF5 — Leggo (@leggoit) February 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA