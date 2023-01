Travolto e ucciso, una morte choc nel Padovano. Il macchinista del treno Frecciarossa lo ha visto mentre camminava lungo i binari dando le spalle al convoglio ad alta velocità Milano-Venezia che stava giungendo. E' successo nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio, all'altezza della stazione di Mestrino in provincia di Padova. Sul posto è intervenuta la Polfer di Padova. Impossibile fermare in tempo il treno in transito.

Travolto e ucciso dal treno Frecciarossa sulla linea Milano-Venezia

L'uomo è stato travolto: la vittima è un 46enne di origini tunisine, con cittadinanza italiana e residente a Padova. Le indagini sono in corso per capire i motivi della tragedia, non si esclude un gesto volontario.

La linea è stata immediatamente bloccata, creando disagi e ritardi alla viabilità. Il treno coinvolto è un Frecciarossa 9735 che da Milano era diretto a Venezia. Circolazione interrotta su entrambe le tratte. Attorno alle 18.45 è ripresa in direzione Milano.

#Padova Cammina sui binari, travolto e ucciso dal treno Frecciarossa https://t.co/g9rR4qeewy — Leggo (@leggoit) January 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Gennaio 2023, 20:53

