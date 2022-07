Si tuffa dal molo del lago con gli amici: morto a 21 anni

Un ragazzo di 21 anni è morto nel Lago di Bolsena mentre era si divertiva a tuffarsi dal molo con gli amici. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo. Salvi altri due che erano con lui.

Lago di Bolsena, ragazzo morto: cosa è successo

I tre si erano tuffati in acqua nella zona di Capodimonte e non erano su un'imbarcazione, spiega un Twitter dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito da Tusciaweb, il ragazzo si sarebbe buttato in acqua per un bagno. Ma dopo il tuffo non sarebbe più riemerso.

Lago di Bolsena (VT), recuperato dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco il corpo purtroppo senza vita di un ragazzo. Salvi altri due. Contrariamente alla segnalazione, i tre si erano tuffati in acqua nella zona di #Capodimonte, non erano su un’imbarcazione [#8luglio 17:00] https://t.co/6aejcRFpTk — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 8, 2022

La dinamica della tragedia sul lago di Bolsena

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato nel lago di Bolsena (Viterbo) il corpo di un ragazzo. Salvi altri due che erano con lui. Contrariamente ad prima segnalazione, i tre si erano tuffati in acqua nella zona di Capodimonte e non erano su un'imbarcazione, spiega un Twitter dei vigili del fuoco. Sul posto ha operato un elicottero del reparto volo di Roma con a bordo due sommozzatori per le ricerche del disperso.

