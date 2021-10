Il marito morì per la tromba d'aria: la vedova si toglie la vita. «Non ce la facevo più a stare senza di lui»

Lo scorso 10 settembre aveva perso il marito, una delle due vittime della violenta tromba d'aria che colpì l'isola di Pantelleria. A quasi due mesi di distanza, la donna, rimasta vedova, si è suicidata.

Troppo forte il dolore, come spiegato anche in un biglietto lasciato prima di uccidersi. «Non ce la faccio più a reggere la sua assenza», aveva scritto la donna, una 85enne, prima di suicidarsi lanciandosi dal molo del porto. A dare l'allarme è stato un passante ma i militari della Capitaneria di Porto non hanno potuto far altro che recuperare in mare il corpo privo di vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 15:40

