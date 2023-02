Morto al volante del tir: scoperta choc di un passante

di Redazione web

Un uomo è stato trovato morto all'interno dell'abitacolo di un mezzo pesante posteggiato nella zona industriale di Porto Nogaro a San Giorgio di Nogaro (Udine) oggi 7 febbraio 2023. A notare una persona immobile all'interno della cabina di guida è stato un passante che ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa centrale di primo livello hanno transitato puntualmente la chiamata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

L'uomo è morto a bordo del mezzo pesante

Gli infermieri della Sores sono inviato a sirene l'automedica proveniente da Latisana. Hanno attivato per quanto di competenza le forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Latisana) e i Vigili del fuoco. Giunto sul posto, l'equipaggio dell'automedica non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

