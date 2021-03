Si accascia sulle strisce pedonali e muore per strada a 37 anni

Si accascia sulle strisce pedonali a Mestre e muore per strada a 37 anni. Muore mentre cammina per strada. Un malore improvviso, probabilmente un infarto, ha ucciso ieri pomeriggio una trentasettenne di Marcon che si trovava nei pressi della Gazzera.

La giovane si è improvvisamente accasciata sulle strisce pedonali di via Laurana, tanto da far pensare inizialmente ad un investimento lungo la laterale che sbuca su via Quarnaro, l'asse che dalla Gazzera si innesta sulla rotatoria della tangenziale. Ma sul suo corpo non sono state rilevate ferite o lesioni, e sarebbe stata praticamente accertata la...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 16:00

