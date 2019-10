Morto Sergio Mascheroni, ex preparatore del Milan di Ancelotti: «Incidente durante battuta di caccia»

Tragedia per il Crotone calcio, ma anche per Milan e Foggia:, preparatore atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico del Milan di Carlo Ancelotti, èper una tragica fatalità durante una battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui c'era anche suo papà.