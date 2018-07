di Domenico Zurlo





LA DIRETTA TWITTER La sua ultima apparizione pubblica risaliva al 26 giugno, da allora era in congedo medico, ma a quanto pare le sue condizioni di salute erano molto più gravi di quello che si credeva. La sua uscita di scena dai vertici della Fiat prima e della Ferrari dopo aveva insospettito molto tutti e purtroppo, in effetti, non ce l'ha fatta.

ELKANN: ADDIO ALL'UOMO E ALL'AMICO «È accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l'uomo e l'amico, se n'è andato», le prime parole di John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia. «Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell'esempio che ci ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore». «Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler». «Rinnovo l'invito - aggiunge Elkann - a rispettare la privacy della famiglia di Sergio».

LA POLITICA SI FERMA. GENTILONI: "GRAZIE" Un minuto di silenzio nelle Commissioni Lavoro e Finanze della Camera per la morte di Sergio Marchionne. Appresa la notizia, i deputati hanno chiesto di interrompere i lavori sul decreto dignità per ricordare il manager di Fca. Il minuto di silenzio è stato chiuso con un applauso. «Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l'orgoglio italiano portato nel mondo», ha scritto l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su Twitter.

#Marchionne Grazie per il lavoro, la fatica, i risultati. E per l’orgoglio italiano portato nel mondo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 25 luglio 2018

«Siamo vicini alla famiglia e agli amici di Sergio Marchionne: con lui scompare la figura di un manager lungimirante e innovativo, che ha saputo dare un futuro all'industria automobilistica italiana e internazionale». Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. «Ribadisco il nostro impegno a lavorare affinché Torino e il Piemonte rimangano centrali nel sistema Fca - aggiunge -, valorizzando competenze, professionalità e centri di ricerca del più importante distretto automotive italiano».

«Sergio Marchionne è stato un gigante, ha innovato, ha portato la Fiat fuori da una crisi che sembrava senza via di uscita, ha creato posti di lavoro e come è normale ha fatto anche errori. La sua visione, il suo operato resteranno nella storia», scrive su twitter il presidente del gruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci.

