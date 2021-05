Distrazione fatale in scooter: si schianta contro l'auto parcheggiata e muore a 24 anni

Un ragazzo di 24 anni, del Ghana, è morto questa notte nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per le ferite riportate nell'incidente di ieri sera attorno alle 21.30 a Neviano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione di Neviano, è andato a sbattere violentemente contro una macchina parcheggiata in via Regina Elena mentre guidava uno scooter.

La dinamica

Dai primi rilievi non risultano coinvolti altri mezzi, per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio gli investigatori stanno visionando gli impianti di videosorveglianza della zona. Lo scooter è stato sequestrato per sottoporlo ad eventuali accertamenti tecnici, il pubblico ministero di turno della Procura di Lecce valuterà nelle prossime ore se ci siano i presupposti o meno per aprire un fascicolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 16:54

